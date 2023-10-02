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Психолог Наумова отметила трудности социализации при домашнем обучении

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Детский психолог Наталья Наумова рассказала о трудностях, с которыми могут сталкиваться дети, находящиеся на домашней форме обучения.
Психолог Наумова отметила трудности социализации при домашнем обучении
  • Gettyimages.ru
  • © Tetiana Soares

Школа — это не только изучение предмета, но ещё и социализация, поделилась она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, недостаточно, если ребёнок, находящийся на домашнем обучении, просто общается с другими людьми или детьми в присутствии родителей.

«В школе ребёнок остаётся один без родителей с учителями, детьми, преодолевает разные трудности — ребёнок должен адаптироваться, подстроиться, научиться взаимодействовать, научиться договариваться. Если ребёнок этот опыт не получает, то в дальнейшем для большой жизни появляется много сложностей», — объяснила Наумова.

По её словам, в будущем такой человек может испытывать страх в общении с людьми.

Ранее сообщалось о новом исследовании, в котором российские родители назвали причины, по которым перевели бы своих детей на семейное образование. В их числе частые переезды, индивидуальный подход к обучению и травля со стороны одноклассников.

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