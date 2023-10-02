Российские семьи назвали плюсы и минусы обучения детей на дому

В новом исследовании российские родители назвали самые распространённые причины, по которым перевели бы своих детей на семейное образование. В их числе частые переезды, индивидуальный подход к обучению и травля со стороны одноклассников.

Исследование провели Домашний лицей онлайн-школы Skyeng и психологическая платформа Alter, пишет «Газета.Ru».

Необходимость индивидуального подхода с учётом особенностей ребёнка отметили 38% участников, ещё столько же — частые переезды семьи, плохие отношения с одноклассниками — 37% и конфликты с учителями — 32%.

Ещё 29% заявили о недовольстве школьной программой, 25% заявили о необъективности школьных оценок, 22% отметили необходимость углублённого изучения определённых дисциплин.

При этом респонденты назвали и опасения из-за смены формы образования. Среди них — нехватка социализации при обучении на дому (68%), сложности в самостоятельной организации и планировании учебного процесса (49%), дополнительные затраты на онлайн-школы или репетиторов (46%), отсутствие у ребёнка навыка самообучения (45%).

Ранее портал RIA56 сообщал, что более 16 тыс. учащихся школ Оренбургской области присоединились к всероссийскому проекту «Билет в будущее» в 2023 году, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.