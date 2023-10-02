Узнать больше

Никитин пригласил россиян посетить стенд Новгородской области на выставке «Россия»

Короткая ссылка
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин пригласил всех россиян посетить стенд региона на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве.
Никитин пригласил россиян посетить стенд Новгородской области на выставке «Россия»
  • Gettyimages.ru
  • © yulenochekk

Как отметил Никитин, Новгородская область является родиной российской государственности, поскольку там появились первые законы, первая книга на русском языке и первая школа.

Глава региона добавил, что на Новгородской земле впервые прозвучало слово «Россия».

«Уверен, каждый житель России должен побывать на древней новгородской земле, а если приехать пока не получается, то приходите на ВДНХ. Здесь будут представлены наши самые главные достопримечательности, достижения, наша удивительная природа, история и культура», — заявил губернатор Новгородской области. 

На Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.

Также сообщалось, что кабина Ил-76 в натуральную величину станет центральным элементом экспозиции Ульяновской области на выставке-форуме «Россия». Симулятор, встроенный в кабину, создаст эффект присутствия, каждый посетитель сможет «пролететь» над красотами региона и оценить масштабы достижений страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить