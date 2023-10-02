Никитин пригласил россиян посетить стенд Новгородской области на выставке «Россия»

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин пригласил всех россиян посетить стенд региона на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве.

Как отметил Никитин, Новгородская область является родиной российской государственности, поскольку там появились первые законы, первая книга на русском языке и первая школа.

Глава региона добавил, что на Новгородской земле впервые прозвучало слово «Россия».

«Уверен, каждый житель России должен побывать на древней новгородской земле, а если приехать пока не получается, то приходите на ВДНХ. Здесь будут представлены наши самые главные достопримечательности, достижения, наша удивительная природа, история и культура», — заявил губернатор Новгородской области.

На Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.

Также сообщалось, что кабина Ил-76 в натуральную величину станет центральным элементом экспозиции Ульяновской области на выставке-форуме «Россия». Симулятор, встроенный в кабину, создаст эффект присутствия, каждый посетитель сможет «пролететь» над красотами региона и оценить масштабы достижений страны.