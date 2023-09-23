На Международной выставке-форуме «Россия» посетители смогут «полетать» на легендарном Ил-76
- РИА Новости
Кабина «Илюши» в натуральную величину станет центральным элементом экспозиции Ульяновской области на выставке-форуме «Россия».
Симулятор, встроенный в кабину, создаст эффект присутствия, каждый посетитель сможет «пролететь» над красотами региона и оценить масштабы достижений страны.
Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ состоится 4 ноября 2023 года.
Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.