Учителям в Дагестане рекомендовали перейти с WhatsApp на российские мессенджеры

Школьным учителям в Дагестане порекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, для работы и перейти на отечественные аналоги.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство образования и науки республики.

Отмечается, что педагоги должны будут перейти на платформу «Сферум».

По данным агентства, она создана Минпросвещения России и Минцифры для реализации нацпроекта «Образование».

Ранее учителя Екатеринбурга перестали использовать WhatsApp и Telegram для работы.

Также сообщалось, что WhatsApp в конце октября перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android.