Учителям в Дагестане рекомендовали перейти с WhatsApp на российские мессенджеры
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство образования и науки республики.
Отмечается, что педагоги должны будут перейти на платформу «Сферум».
По данным агентства, она создана Минпросвещения России и Минцифры для реализации нацпроекта «Образование».
Ранее учителя Екатеринбурга перестали использовать WhatsApp и Telegram для работы.
Также сообщалось, что WhatsApp в конце октября перестанет работать на смартфонах с устаревшим Android.