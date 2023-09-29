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Е1: учителя Екатеринбурга перестали использовать WhatsApp и Telegram для работы

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Учителям из Екатеринбурга рекомендовали перейти на отечественные платформы от «ВКонтакте» и «Сферум» для связи с родителями школьников вместо мессенджеров WhatsApp и Telegram, сообщает e1.ru со ссылкой на переписку в родительских чатах .
Е1: учителя Екатеринбурга перестали использовать WhatsApp и Telegram для работы
  • РИА Новости

Как отмечается, классные руководители начали уведомлять родителей, что с 1 октября будет прекращена коммуникация WhatsApp и Telegram.

Издание также приводит комментарий Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.

Там напомнили, что Минпросвещения и Минцифры «определена информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», а в личном использовании за рамками образовательного процесса «ограничений на использование иных программных продуктов нет».

Ранее сообщалось, что издательство учебной литературы «Просвещение» и Минпросвещения России проводят работу над созданием проекта по цифровой маркировке школьных учебников.

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