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Минпросвещения работает над проектом цифровой маркировки учебников

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Издательство учебной литературы «Просвещение» и Минпросвещения России проводят работу над созданием проекта по цифровой маркировке школьных учебников.
Минпросвещения работает над проектом цифровой маркировки учебников
  • Gettyimages.ru
  • © Dima Berlin

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, ссылаясь на его главу Сергея Кравцова.

Также указывается, что во время заседания Госдумы по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина велись разговоры по поводу обеспечения учебниками в регионах.

Как пишет ТАСС, Кравцов подчеркнул, что в России не идёт речи о переходе на электронные учебники, такая мера может стать лишь дополнением к традиционной системе образования.

«Сергей Кравцов добавил, что для контроля обеспеченности учебниками ГК «Просвещение» совместно с Минпросвещения России работает над проектом по цифровой маркировке», — говорится в заявлении.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила проверить обоснованность повышения цен на учебники издательством «Просвещение».

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