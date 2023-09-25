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Спикер СФ Матвиенко поручила проверить обоснованность повышения цен на учебники

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поручила главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой проверить обоснованность повышения цен на учебники издательством «Просвещение».
Спикер СФ Матвиенко поручила проверить обоснованность повышения цен на учебники
  • РИА Новости

Об этом Матвиенко сказала в ходе пленарного заседания.

«Лилия Салаватовна (Гумерова. — RT): подготовить запрос в ФАС с просьбой проверить, на каком основании издательство «Просвещение» так резко повысило цены на учебники», — цитирует её РИА Новости.

Матвиенко выступила против монополии на издание учебников, а также призвала создать здоровую конкуренцию среди разных издательств в сфере печатания школьных учебников.

«Ну нельзя таким образом сегодня монополизировать рынок — и в результате так растут цены и расходы региональных бюджетов», — заключила Матвиенко.

Ранее RT сообщал, что председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания социально важного перечня школьных товаров и принадлежностей, доступных к приобретению родителями по минимальной цене или в рамках соцпомощи.

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