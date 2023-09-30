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Терапевт Чернышова рассказала о методах профилактики деменции

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что деменцию сложно предугадать и предупредить, поскольку важную роль в развитии болезни играет наследственность. Тем не менее, считает эксперт, есть несколько методов профилактики.
Терапевт Чернышова рассказала о методах профилактики деменции
  • Gettyimages.ru

«Чем лучше человек чувствует себя физически, тем активнее работает его мозг. У физически активных людей гораздо больше шансов прожить дольше без проблем с памятью», — сказала Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, также важно заниматься умственной активностью, например учить новые языки, читать стихи, собирать пазлы, разгадывать кроссворды.

«Сбалансированные блюда с большим количеством зелени, фруктов и меньше полуфабрикатов с переработанными продуктами — залог здоровья тела и ума», — добавила врач.

Ранее Елена Голухова, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, в беседе с сайтом kp.ru констатировала, что сезонный ковид в настоящее время переносится легче, чем в начале пандемии, когда люди на фоне инфекции чаще страдали от осложнений на сердце.

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