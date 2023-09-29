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В Госдуме спрогнозировали размер МРОТ больше 20 тысяч рублей к началу 2025 года

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала внесение в нижнюю палату парламента законопроекта об установлении минимального размера оплаты труда с 2024 года в размере 19 242 рублей.
В Госдуме спрогнозировали размер МРОТ больше 20 тысяч рублей к началу 2025 года
  • РИА Новости

По словам депутата, это решение позволит устранить «несущественные различия» между прожиточным минимумом и МРОТ.

«Человек, который работает, конечно, должен получать больше, чем просто прожиточный минимум. Повлияет это только в прямом порядке на более 5 млн человек. Фактически это повлияет практически на всех работающих, потому что реальный сектор экономики тоже должен обеспечить соответствие МРОТ установленному на уровне соответствующего региона, а регионы подтягивают свои МРОТ под стоимость на федеральном уровне в зависимости от индексов цен», — рассказала Бессараб.

Она отметила, что это «безусловно повлияет» и «существенно повысит» покупательскую способность населения.

Кроме того, собеседница RT спрогнозировала, что к началу 2025 года МРОТ «перейдёт порог» в 20 тыс. рублей. 

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 2024 года. 

Глава правительства России Михаил Мишустин ранее на заседании кабмина по проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы сообщил, что повышение МРОТ на 18,5% со следующего года позволит поднять зарплаты более 4,5 млн россиян.

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