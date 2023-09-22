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Мишустин: увеличение МРОТ с 2024 года повысит зарплаты более 4,5 млн россиян

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Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства по проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы сообщил, что повышение МРОТ на 18,5% со следующего года позволит поднять зарплаты более 4,5 млн россиян.
Мишустин: увеличение МРОТ с 2024 года повысит зарплаты более 4,5 млн россиян
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«Важный вопрос — о повышении минимального размера оплаты труда. По поручению президента ускоренно увеличим его со следующего года в общей сложности на 18,5%», — сказал премьер.

Он отметил, что это «существенно опередит темпы инфляции».

Уже с 1 января МРОТ превысит 19 200 рублей, напомнил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.

Минтруд ранее подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.

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