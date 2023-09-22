Мишустин: увеличение МРОТ с 2024 года повысит зарплаты более 4,5 млн россиян
- РИА Новости
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«Важный вопрос — о повышении минимального размера оплаты труда. По поручению президента ускоренно увеличим его со следующего года в общей сложности на 18,5%», — сказал премьер.
Он отметил, что это «существенно опередит темпы инфляции».
Уже с 1 января МРОТ превысит 19 200 рублей, напомнил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.
Минтруд ранее подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.