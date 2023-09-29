Кардиолог Напалков: людям в возрасте 40+ следует проверять холестерин ежегодно
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Если пациент не сдаст анализ, он никогда не узнает о высоком уровне холестерина, объяснил он в разговоре с «Газетой.Ru».
Для борьбы с высоким уровнем холестерина важно постоянно принимать лекарства и придерживаться диеты со снижением потребления жиросодержащих продуктов животного происхождения, отметил Напалков.
Повышенный уровень холестерина в крови может приводить к образованию бляшек, что, в свою очередь, увеличивает вероятность инфаркта миокарда, заключил кардиолог.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что для профилактики инфаркта в пожилом возрасте прежде всего нужно отказаться от вредных привычек.