Кардиолог Напалков: людям в возрасте 40+ следует проверять холестерин ежегодно

Кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России Дмитрий Напалков посоветовал людям после 40 лет проверять уровень холестерина в крови хотя бы раз в год.

Если пациент не сдаст анализ, он никогда не узнает о высоком уровне холестерина, объяснил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Для борьбы с высоким уровнем холестерина важно постоянно принимать лекарства и придерживаться диеты со снижением потребления жиросодержащих продуктов животного происхождения, отметил Напалков.

Повышенный уровень холестерина в крови может приводить к образованию бляшек, что, в свою очередь, увеличивает вероятность инфаркта миокарда, заключил кардиолог.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что для профилактики инфаркта в пожилом возрасте прежде всего нужно отказаться от вредных привычек.