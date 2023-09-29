Врач Махмудова: у метеозависимых людей в холода может усиливаться мигрень

Терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова рассказала, что некоторые заболевания могут обостряться в холодное время года.

Одно из таких заболеваний — мигрень, поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«При низких температурах рецепторы, расположенные в области головы, могут избыточно раздражаться, поэтому возникает головная боль. У метеозависимых людей мигрень может вызывать не только холод, но и другие погодные условия: изменение атмосферного давления, влажности, сильный ветер или жара», — отметила также Махмудова.

Доказано негативное влияние холодного воздуха на пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей. А также в холодное время года могут страдать от обострения пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями сосудов, сказала врач.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что для профилактики инфаркта в пожилом возрасте прежде всего нужно отказаться от вредных привычек.