Психолог Ивкова назвала апатию признаком постотпускной депрессии

Психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова рассказала, как преодолеть упадок сил и негативные эмоции после отпуска.

Признаки постотпускной депрессии с угнетённым состоянием обычно исчезают через неделю, поделилась она в разговоре с газетой «Известия».

Однако в том случае, если такое состояние не проходит в течение двух недель и более, необходимо обратиться к специалисту за помощью.

Ивкова уточнила, что симптомами постотпускной депрессии являются апатия, потеря мотивации, раздражительность, негатив по отношению к трудовой деятельности.

По её словам, чтобы избежать такого состояния, следует перед отпуском разобраться со всеми сложными задачами, как следует отдохнуть и выспаться перед выходом на работу, а также не перегружать себя в первые дни после отпуска.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.