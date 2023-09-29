Узнать больше

Психолог Ивкова назвала апатию признаком постотпускной депрессии

Короткая ссылка
Психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова рассказала, как преодолеть упадок сил и негативные эмоции после отпуска.
Психолог Ивкова назвала апатию признаком постотпускной депрессии
  • Gettyimages.ru

Признаки постотпускной депрессии с угнетённым состоянием обычно исчезают через неделю, поделилась она в разговоре с газетой «Известия».

Однако в том случае, если такое состояние не проходит в течение двух недель и более, необходимо обратиться к специалисту за помощью.

Ивкова уточнила, что симптомами постотпускной депрессии являются апатия, потеря мотивации, раздражительность, негатив по отношению к трудовой деятельности.

По её словам, чтобы избежать такого состояния, следует перед отпуском разобраться со всеми сложными задачами, как следует отдохнуть и выспаться перед выходом на работу, а также не перегружать себя в первые дни после отпуска.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить