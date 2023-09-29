Узнать больше

Глава Минздрава Мурашко назвал стабильной ситуацию с лекарствами в России

Короткая ссылка
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» назвал стабильной ситуацию с лекарствами в России.
Глава Минздрава Мурашко назвал стабильной ситуацию с лекарствами в России
  • РИА Новости

«Ситуация сегодня в целом по стране стабильна», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, иногда происходят перебои из-за возникающих логистических трудностей либо повышенного потребления, «но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований».

Ранее Мурашко сообщал, что отечественные фармпроизводители активно включились в работу по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Также министр исключил скачок цен на жизненно важные препараты в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить