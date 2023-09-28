В ХМАО запустят новый медицинский онлайн-сервис

В Ханты-Мансийском автономном округе планируют создать электронную биржу труда для работников сферы здравоохранения. Онлайн-сервис должен быть запущен до конца года в рамках мероприятий по привлечению специалистов в сферу медицины.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Натальи Комаровой.

«Утверждён план мероприятий по привлечению специалистов в систему здравоохранения автономного округа на 2023—2026 годы. В числе мероприятий дорожной карты — создание онлайн-сервиса «Электронная биржа вакантных должностей медицинских, фармацевтических работников медицинских организаций», — отмечается в сообщении.

В 2024 году заработает централизованная рекрутинговая служба в сфере здравоохранения.

Также стало известно, что в Ленинском районе Крыма продолжается капремонт медучреждений. В работе находятся три здания — лечебный и хирургический корпуса центральной районной больницы и поликлиника в посёлке Багерово, передаёт «Крым 24».

Ремонтные работы в учреждениях рассчитаны на три года.

Ранее сообщалось, что в московских поликлиниках внедряют модуль на основе ИИ для постановки диагноза.