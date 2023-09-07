Узнать больше

В московских поликлиниках внедряют модуль на основе ИИ для постановки диагноза

Короткая ссылка
В 24 московских поликлиниках внедрили новый модуль системы поддержки принятия решений на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ).
В московских поликлиниках внедряют модуль на основе ИИ для постановки диагноза

Об этом информирует НСН.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что ИИ помогает врачам поставить диагноз на основании анализа данных электронной медицинской карты (ЭМК) пациента за последние два года.

По её словам, инструмент анализирует порядка 80 видов медицинских документов (протоколы осмотров, результаты лабораторных и инструментальных исследований и другие), формирует свой вариант диагноза и сигнализирует, если он не совпадает с тем, который поставил врач. Точность инструмента достигает 87%.

Планируется до конца сентября внедрить модуль во всех взрослых поликлиниках Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва протестирует медицинские системы ИИ для стран ЕАЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить