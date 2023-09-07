В московских поликлиниках внедряют модуль на основе ИИ для постановки диагноза

В 24 московских поликлиниках внедрили новый модуль системы поддержки принятия решений на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом информирует НСН.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что ИИ помогает врачам поставить диагноз на основании анализа данных электронной медицинской карты (ЭМК) пациента за последние два года.

По её словам, инструмент анализирует порядка 80 видов медицинских документов (протоколы осмотров, результаты лабораторных и инструментальных исследований и другие), формирует свой вариант диагноза и сигнализирует, если он не совпадает с тем, который поставил врач. Точность инструмента достигает 87%.

Планируется до конца сентября внедрить модуль во всех взрослых поликлиниках Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва протестирует медицинские системы ИИ для стран ЕАЭС.