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Кардиолог Христолюбова напомнила о важности диспансеризации для профилактики болезней сердца

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Врач-кардиолог тюменской областной клинической больницы №1 Анастасия Христолюбова рассказала о профилактике болезней сердца. В частности, она напомнила о важности диспансеризации.
Кардиолог Христолюбова напомнила о важности диспансеризации для профилактики болезней сердца
  • Gettyimages.ru
  • © JazzIRT

«У человеческого организма ограниченный запас ресурсов, и если не беречь своё здоровье, то он исчерпается куда быстрее. Простые правила: не пить, не курить, высыпаться, делать зарядку и стараться избегать негативных эмоций», — цитирует врача nashgorod.ru.

Как отметила Христолюбова, каждый справляется со стрессом по-своему, но главное — найти занятие по душе.

По словам врача, вовремя выявленная проблема быстрее поддаётся лечению, чем запущенное заболевание.

Ранее терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что завтрак даёт энергию на весь день и если его пропустить, то организму неоткуда брать силы для физической и умственной работы.

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