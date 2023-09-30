Врач Суворова: осенью может усилиться аллергия на шерсть животных из-за линьки

Аллерголог Марина Суворова рассказала в беседе с RT, что среди основных осенних аллергенов выделяются плесень, пылевые клещи, шерсть животных, пыльца растений (полынь, луговые, сорные и злаковые травы).

По её словам, основными симптомами являются сухость в глазах, кашель, затруднение дыхания, насморк, зуд в носу и полости рта, чихание, покраснение глаз.

«Аллергия на плесень возникает из-за распространения спор кладоспориума и аспергиллюса в опавшей листве. Пик с конца сентября по ноябрь. Также плесень может появляться на несвежих продуктах (фрукты, овощи, сыр), орехах и сухофруктах, специях. Также споры аллергенной плесени могут быть в ванной комнате на стенах и трубах, в вытяжке. Чёрная пушистая плесень может расти в оконных рамах», — предупредила аллерголог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Также, по её словам, довольно распространена аллергия на шерсть домашних животных.



«Её симптомы могут усилиться осенью и весной из-за периода линьки питомцев, сухости воздуха», — заявила эксперт.

Кроме того, она рассказала, что до конца сентября продолжается распространение пыльцы луговых и злаковых, а также сорных трав.

«В дождливую погоду аллергия на пыльцу может не так сильно проявляться из-за того, что во влажной среде пыльца сложнее распространяется по воздуху. Следует регулярно после возвращения с улицы мыть руки, принимать душ, стирать одежду. На улице не помешают очки и маска для лица. Чтобы уменьшить проявление аллергии на пылевых клещей и шерсть животных, надо регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещения. Постарайтесь убрать максимум текстильного декора, который может накапливать в себе аллергены. Уделяйте внимание уровню влажности в квартире», — заключила собеседница RT.

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