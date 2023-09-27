Инфекционист Когут назвала обычной ситуацию с заболеваемостью в этом сезоне

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис», врач высшей категории кандидат медицинских наук Татьяна Когут заявила, что ситуацию с сезонной заболеваемостью этой осенью уже можно назвать обычной.

«Такое всегда происходит в сентябре. Когда люди возвращаются из отпусков, дети выходят в школу, больше людей в транспорте, повышается интенсивность контактов», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в случае с гриппом пока наблюдаются только отдельные случаи.

Со своей стороны, иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что COVID-19 остаётся пандемийной, а не сезонной инфекцией.

Как считает эксперт, термин «сезонность» в случае с коронавирусом можно разделить на социальный и природный факторы, и первый из них является более важным.

Ранее заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов заявил, что осень является периодом иммунной перестройки, когда организм перестраивается с летнего на зимнее время.