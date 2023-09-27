Академик РАН Горелов назвал осень периодом иммунной перестройки

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов заявил, что осень является периодом иммунной перестройки, когда организм перестраивается с летнего на зимнее время.

«И похолодание, снижение температуры традиционно сопровождаются ростом респираторных инфекций. Кроме того, в сентябре люди возвращаются из отпусков, школьники — с каникул, и много времени люди проводят в коллективах, где идёт активный обмен патогенами», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, относительно гриппа волноваться не стоит, это управляемая инфекция.

Как отметил Горелов, грипп хорошо изучен, он активно ведёт себя в холодное время года и мигрирует из одного полушария в другое.

Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Общественной службой новостей выразил мнение, что развитие SARS-CoV-2 пошло по пути, благоприятному для человечества. Новые штаммы обладают низкой патогенностью по сравнению с более ранними вариантами вируса.