Узнать больше

Академик РАН Горелов назвал осень периодом иммунной перестройки

Короткая ссылка
Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов заявил, что осень является периодом иммунной перестройки, когда организм перестраивается с летнего на зимнее время.

«И похолодание, снижение температуры традиционно сопровождаются ростом респираторных инфекций. Кроме того, в сентябре люди возвращаются из отпусков, школьники — с каникул, и много времени люди проводят в коллективах, где идёт активный обмен патогенами», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, относительно гриппа волноваться не стоит, это управляемая инфекция.

Как отметил Горелов, грипп хорошо изучен, он активно ведёт себя в холодное время года и мигрирует из одного полушария в другое.

Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Общественной службой новостей выразил мнение, что развитие SARS-CoV-2 пошло по пути, благоприятному для человечества. Новые штаммы обладают низкой патогенностью по сравнению с более ранними вариантами вируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить