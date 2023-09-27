В Москве представили новый сервис ИИ для поиска признаков восьми заболеваний на КТ

В Москве представили новый комплексный сервис искусственного интеллекта, который способен одновременно выявить несколько заболеваний на компьютерной томограмме органов грудной клетки.

Об этом сообщает НСН.

Как заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это уже четвёртое комплексное решение на отечественном рынке разработчиков алгоритмов.

Новый сервис может распознать признаки восьми патологий при исследовании грудной клетки, среди которых пневмония, остеопороз позвоночника и лёгочная гипертензия.

«Сегодня в Москве около 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям анализируют исследования в режиме реального времени, четыре из которых — комплексные ИИ-сервисы», — цитирует Ракову телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии построят пять ФАПов и две врачебные амбулатории в 2024 году.