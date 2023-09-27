Узнать больше

В Москве представили новый сервис ИИ для поиска признаков восьми заболеваний на КТ

Короткая ссылка
В Москве представили новый комплексный сервис искусственного интеллекта, который способен одновременно выявить несколько заболеваний на компьютерной томограмме органов грудной клетки.
В Москве представили новый сервис ИИ для поиска признаков восьми заболеваний на КТ
  • © Е. Самарин/Mos.ru

Об этом сообщает НСН.

Как заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это уже четвёртое комплексное решение на отечественном рынке разработчиков алгоритмов.

Новый сервис может распознать признаки восьми патологий при исследовании грудной клетки, среди которых пневмония, остеопороз позвоночника и лёгочная гипертензия.

«Сегодня в Москве около 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям анализируют исследования в режиме реального времени, четыре из которых — комплексные ИИ-сервисы», — цитирует Ракову телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии построят пять ФАПов и две врачебные амбулатории в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить