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В Удмуртии построят пять ФАПов и две врачебные амбулатории в 2024 году

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В Удмуртии в 2024 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» построят семь новых объектов.
В Удмуртии построят пять ФАПов и две врачебные амбулатории в 2024 году
  • © Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Запланировано создание пяти модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а также двух врачебных амбулаторий.

В 2023 году завершено строительство двух поликлиник в Можге и Воткинске, созданы амбулатории и ФАПы в Завьяловском районе.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в столице провели бесплатную экскурсию по новому флагманскому центру городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова перед его открытием.

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