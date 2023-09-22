В Удмуртии построят пять ФАПов и две врачебные амбулатории в 2024 году

В Удмуртии в 2024 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» построят семь новых объектов.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Запланировано создание пяти модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а также двух врачебных амбулаторий.

В 2023 году завершено строительство двух поликлиник в Можге и Воткинске, созданы амбулатории и ФАПы в Завьяловском районе.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в столице провели бесплатную экскурсию по новому флагманскому центру городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова перед его открытием.