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Врач Катхурия: гипотиреоз часто встречается среди россиян среднего возраста

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Эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия перечислила пять самых распространённых эндокринных заболеваний, которыми чаще всего страдают россияне среднего возраста.

С возрастом у людей чаще встречается гипотиреоз — недостаточность выработки гормонов, а также узловые образования щитовидной железы, сообщила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, несколько реже встречается тиреотоксикоз — повышение выработки и содержания гормонов щитовидной железы в крови.

«В разных регионах с разной частотой встречается эндемический зоб — увеличение щитовидной железы, связанное с недостаточным потреблением йода», — сказала Катхурия.

Также у пациентов данной возрастной категории часто встречаются проблемы с углеводным обменом. Самые частые — это нарушение толерантности к глюкозе и повышение глюкозы в крови натощак — «преддиабет» или сахарный диабет II типа, заключила врач.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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