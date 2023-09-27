Стоматолог Мелехова рассказала, с чем связаны возрастные изменения улыбки

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала, что с возрастом человек сталкивается с физиологической стираемостью поверхности зуба, вследствие чего может меняться улыбка.

Такая физиологическая стираемость не наносит серьёзного вреда улыбке, однако она сопровождается незначительным снижением высоты нижней трети лица, что является естественным возрастным процессом, как и, к примеру, старение, кожи лица, отметила стоматолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также изменения в улыбке с возрастом могут быть связаны с потерей зубов или тем, что они не вылечены, сказала Мелехова.

К примеру, если человек не восстанавливает потерянные зубы, меняется положение челюсти, из-за потери нормального каркаса начинают провисать мягкие ткани, углубляются носогубные складки и морщины.

Чтобы этого избежать, специалист посоветовала следить за состоянием зубов с ранних лет — правильно чистить их, проходить осмотры у стоматолога.

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