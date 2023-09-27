Стоматолог Мелехова рассказала, с чем связаны возрастные изменения улыбки
Такая физиологическая стираемость не наносит серьёзного вреда улыбке, однако она сопровождается незначительным снижением высоты нижней трети лица, что является естественным возрастным процессом, как и, к примеру, старение, кожи лица, отметила стоматолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Также изменения в улыбке с возрастом могут быть связаны с потерей зубов или тем, что они не вылечены, сказала Мелехова.
К примеру, если человек не восстанавливает потерянные зубы, меняется положение челюсти, из-за потери нормального каркаса начинают провисать мягкие ткани, углубляются носогубные складки и морщины.
Чтобы этого избежать, специалист посоветовала следить за состоянием зубов с ранних лет — правильно чистить их, проходить осмотры у стоматолога.
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