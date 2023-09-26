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Сервису «Самокат» вновь выписали штраф после массового отравления в Петербурге

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Объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщила, что сервис доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл») был второй раз оштрафован на 20 тыс. рублей после отравления жителей Санкт-Петербурга готовой едой производителя Greenbox.
Сервису «Самокат» вновь выписали штраф после массового отравления в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Уточняется, что протокол, как и предыдущий, оказался связан с массовым отравлением местных жителей готовой кулинарией сети кафе Greenbox.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности ООО «Умный ритейл» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП России. Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В постановлении суда указывается, что внеплановые выездные проверки проводились по 27 адресам.

Ранее суд в Петербурге уже штрафовал сервис доставки «Самокат» после массового отравления.

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