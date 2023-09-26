Сервису «Самокат» вновь выписали штраф после массового отравления в Петербурге
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Уточняется, что протокол, как и предыдущий, оказался связан с массовым отравлением местных жителей готовой кулинарией сети кафе Greenbox.
«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности ООО «Умный ритейл» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП России. Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В постановлении суда указывается, что внеплановые выездные проверки проводились по 27 адресам.
Ранее суд в Петербурге уже штрафовал сервис доставки «Самокат» после массового отравления.