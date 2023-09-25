Суд оштрафовал сервис доставки «Самокат» после массового отравления

Объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщила, что сервис доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл») был оштрафован на 20 тыс. рублей после отравления жителей Санкт-Петербурга готовой едой производителя «Грин Бокс».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Вместе с этим уточняется, что представитель отметил, что все нарушения устранены.

Ранее сотрудники Следственного комитета в Санкт-Петербурге предъявили директору производства компании «Грин Бокс» обвинение в оказании небезопасных услуг в связи с отравлением свыше 270 человек продукцией фирмы.