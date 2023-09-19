Следствие предъявило обвинение по делу об отравлении «Грин Бокс» в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг директору производства компании «Грин Бокс» в связи с отравлением свыше 270 человек продукцией фирмы.

Об этом говорится на сайте Главного следственного управления СК России по Петербургу.

«В настоящее время в совершении указанного преступления предъявлено обвинение женщине 1985 года рождения, состоящей в должности директора производства данной компании», — указали в ведомстве.

Сообщается, что следователи провели осмотр места происшествия и на настоящий момент проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств, причин и условий, которые привели к отравлению граждан.

11 сентября Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании «Грин Бокс» после отравления 248 человек.