Диетолог Мухина посоветовала не смешивать творог с другими животными белками

Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина посоветовала не сочетать творог с некоторыми продуктами, такими как мясо и рыба.

Белки животного происхождения не стоит смешивать между собой, это может вызвать проблемы с пищеварением, поделилась она в беседе с «Москвой 24».

Ещё одно нежелательное сочетание — творог с сахаром, также отметила Мухина.

«Дело в том, что он сам содержит лактозу — это молочный сахар. И если мы добавим ещё сладости, то риск сахарного диабета усилится», — предупредила диетолог.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.