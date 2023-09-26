Диетолог Мухина посоветовала не смешивать творог с другими животными белками
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Белки животного происхождения не стоит смешивать между собой, это может вызвать проблемы с пищеварением, поделилась она в беседе с «Москвой 24».
Ещё одно нежелательное сочетание — творог с сахаром, также отметила Мухина.
«Дело в том, что он сам содержит лактозу — это молочный сахар. И если мы добавим ещё сладости, то риск сахарного диабета усилится», — предупредила диетолог.
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.