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Диетолог Мухина посоветовала не смешивать творог с другими животными белками

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина посоветовала не сочетать творог с некоторыми продуктами, такими как мясо и рыба.
Диетолог Мухина посоветовала не смешивать творог с другими животными белками
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  • © lisaaMC

Белки животного происхождения не стоит смешивать между собой, это может вызвать проблемы с пищеварением, поделилась она в беседе с «Москвой 24».

Ещё одно нежелательное сочетание — творог с сахаром, также отметила Мухина.

«Дело в том, что он сам содержит лактозу — это молочный сахар. И если мы добавим ещё сладости, то риск сахарного диабета усилится», — предупредила диетолог.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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