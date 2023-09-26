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Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана сыном Кадырова

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с избиением поджигателя Корана Никиты Журавеля со стороны сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама.
Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
  • РИА Новости

«Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — сказал представитель Кремля.

Он объяснил, что не хочет комментировать данную ситуацию.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля — мужчину, задержанного в Волгограде за сожжение Корана.

Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама» и «уважает его выбор». 

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.

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