Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
- РИА Новости
«Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду», — сказал представитель Кремля.
Он объяснил, что не хочет комментировать данную ситуацию.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля — мужчину, задержанного в Волгограде за сожжение Корана.
Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама» и «уважает его выбор».
20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.
В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.
Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.