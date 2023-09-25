Кадыров опубликовал видео избиения его сыном сжёгшего Коран мужчины

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля — мужчину, задержанного в Волгограде за сожжение Корана.

«Побил — и правильно сделал», — прокомментировал видео Кадыров.

По его словам, тот, кто посягнул на любое Священное Писание и демонстративно сжёг его, должен понести «суровое наказание».

Также Кадыров заявил, что «гордится поступком Адама» и «уважает его выбор».

В мае уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что будет проведена проверка жалобы Никиты Журавеля, который был задержан за сожжение Корана в Волгограде, о том, что его якобы избил сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.

Позже суд арестовал Журавеля.