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В Чечне проверят жалобу поджёгшего Коран на избиение со стороны сына Кадырова

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В Чечне проверят жалобу Никиты Журавеля, который был задержан за сожжение Корана в Волгограде, о том, что его якобы избил сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
В Чечне проверят жалобу поджёгшего Коран на избиение со стороны сына Кадырова
  • РИА Новости

Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

По его словам, распространяются данные о якобы избиении Журавеля в чеченском следственном изоляторе.

Солтаев рассказал, что 16 августа он пообщался с Журавелем по данному вопросу.«При личной встрече с Кадыровым, когда тот вышел, его якобы избил сын главы Чечни», — сообщил омбудсмен Чечни, ссылаясь на слова фигуранта. 

«Якобы бил по рукам, по ногам», — цитирует Солтаева РИА Новости.

По его словам, Журавель передал обращение на имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. 

«Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов», — заявил омбудсмен.

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.

Позже суд арестовал Журавеля.

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