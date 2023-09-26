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Офтальмолог Миргородская рассказала о портящих зрение привычках

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Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская перечислила распространённые повседневные привычки, из-за которых ухудшается зрение.
Офтальмолог Миргородская рассказала о портящих зрение привычках
  • Gettyimages.ru

Чем больше зрительная нагрузка вблизи, тем более серьёзная нагрузка приходится на мышцы глаз, предупредила она в беседе с газетой «Известия».

Поработав или почитав час, нужно на 5—10 минут отвлечься, перевести взгляд вдаль, посоветовала Миргородская.

Зрительная нагрузка в условиях пониженной или повышенной освещённости также оказывает негативное влияние, отметила специалист.

«Ещё одной вредной для глаз привычкой является чтение и работа за компьютером лёжа. При работе в таком положении усиливается напряжение в мышцах шеи, может ухудшаться кровоснабжение головы, шеи и глаз», — предупредила офтальмолог.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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