На Камчатке приняли закон о праве на бесплатные участки для участников СВО

Законодательное собрание Камчатки, в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина, приняло закон, дающий участникам СВО, добровольцам и служащим нацгвардии право на бесплатные земельные участки в регионе.

Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.

«Закон позволит реализовать в Камчатском крае права участников СВО и членов их семей на бесплатное получение земельного участка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня рассматривается возможность передачи земельных участков от Минобороны на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского поселения.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты ГД обсудят оказание помощи участникам СВО.

Также Путин поручил выделить дополнительные ресурсы на средства реабилитации военных.