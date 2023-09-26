На Камчатке приняли закон о праве на бесплатные участки для участников СВО
Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.
«Закон позволит реализовать в Камчатском крае права участников СВО и членов их семей на бесплатное получение земельного участка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня рассматривается возможность передачи земельных участков от Минобороны на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского поселения.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты ГД обсудят оказание помощи участникам СВО.
Также Путин поручил выделить дополнительные ресурсы на средства реабилитации военных.