Узнать больше

На Камчатке приняли закон о праве на бесплатные участки для участников СВО

Короткая ссылка
Законодательное собрание Камчатки, в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина, приняло закон, дающий участникам СВО, добровольцам и служащим нацгвардии право на бесплатные земельные участки в регионе.

Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.

«Закон позволит реализовать в Камчатском крае права участников СВО и членов их семей на бесплатное получение земельного участка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня рассматривается возможность передачи земельных участков от Минобороны на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского поселения.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты ГД обсудят оказание помощи участникам СВО.

Также Путин поручил выделить дополнительные ресурсы на средства реабилитации военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить