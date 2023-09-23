Володин: депутаты ГД на следующей неделе обсудят оказание помощи участникам СВО

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы на следующей неделе обсудят вопросы оказания помощи участникам специальной военной операции.

«На следующей неделе состоится совещание с депутатами Государственной думы по вопросам оказания помощи участникам СВО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Володина, он дал поручение депутату Госдумы Адальби Шхагошеву подготовить обсуждение этой темы с представителями общественных организаций, а также фонда «Защитник Отечества».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников СВО современными средствами реабилитации.