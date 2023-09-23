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Володин: депутаты ГД на следующей неделе обсудят оказание помощи участникам СВО

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы на следующей неделе обсудят вопросы оказания помощи участникам специальной военной операции.
Володин: депутаты ГД на следующей неделе обсудят оказание помощи участникам СВО
  • РИА Новости

«На следующей неделе состоится совещание с депутатами Государственной думы по вопросам оказания помощи участникам СВО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Володина, он дал поручение депутату Госдумы Адальби Шхагошеву подготовить обсуждение этой темы с представителями общественных организаций, а также фонда «Защитник Отечества».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников СВО современными средствами реабилитации.

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