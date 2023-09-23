Володин: депутаты ГД на следующей неделе обсудят оказание помощи участникам СВО
- РИА Новости
«На следующей неделе состоится совещание с депутатами Государственной думы по вопросам оказания помощи участникам СВО», — цитирует его РИА Новости.
По словам Володина, он дал поручение депутату Госдумы Адальби Шхагошеву подготовить обсуждение этой темы с представителями общественных организаций, а также фонда «Защитник Отечества».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников СВО современными средствами реабилитации.