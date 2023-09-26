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Мужчина убил трёх родственников и сдался полиции в Томске

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В Томске мужчина убил трёх родственников, а затем сдался правоохранительным органам.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

«При выезде на место происшествия следователи обнаружили тела матери (81 год), сестры (47 лет) и племянника (18 лет) подозреваемого с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Звенигороде арестовали мужчину, зарезавшего прохожего из-за лая собаки.

Также в Омской области мужчина убил брата жены и двух своих сыновей.

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