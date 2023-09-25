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В Звенигороде арестовали мужчину, зарезавшего прохожего из-за лая собаки

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В Звенигороде Московской области арестовали мужчину, который зарезал прохожего во время конфликта, произошедшего из-за лая собаки.
В Звенигороде арестовали мужчину, зарезавшего прохожего из-за лая собаки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия».

Конфликт произошёл вечером 22 сентября в 3-м микрорайоне Звенигорода.

Как пишет РЕН ТВ, агрессивный мужчина вступил в конфликт с супружеской парой, гулявшей с собакой. Во время конфликта он несколько раз ударил ножом оппонента. В результате пострадавший умер в больнице.

Преступник скрылся с места происшествия, но был задержан силовиками по горячим следам.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа завели уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на десятилетнего мальчика.

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