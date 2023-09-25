В Звенигороде арестовали мужчину, зарезавшего прохожего из-за лая собаки
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Об этом пишет газета «Известия».
Конфликт произошёл вечером 22 сентября в 3-м микрорайоне Звенигорода.
Как пишет РЕН ТВ, агрессивный мужчина вступил в конфликт с супружеской парой, гулявшей с собакой. Во время конфликта он несколько раз ударил ножом оппонента. В результате пострадавший умер в больнице.
Преступник скрылся с места происшествия, но был задержан силовиками по горячим следам.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа завели уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на десятилетнего мальчика.