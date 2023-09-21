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В ХМАО завели дело по факту нападения бродячей собаки на ребёнка

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В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа завели уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на десятилетнего мальчика. Инцидент произошёл 15 сентября.
В ХМАО завели дело по факту нападения бродячей собаки на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По версии следствия, во дворе дома №6 в посёлке Пионерский собака набросилась на ребёнка, который гулял на детской площадке.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Дело возбудили по статье о халатности.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, полноты и своевременности мер, принятых администрацией посёлка в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных, расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК завёл дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину в Сочи.

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