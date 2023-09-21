В ХМАО завели дело по факту нападения бродячей собаки на ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
По версии следствия, во дворе дома №6 в посёлке Пионерский собака набросилась на ребёнка, который гулял на детской площадке.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Дело возбудили по статье о халатности.
«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, полноты и своевременности мер, принятых администрацией посёлка в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных, расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СК завёл дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину в Сочи.