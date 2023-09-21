В ХМАО завели дело по факту нападения бродячей собаки на ребёнка

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа завели уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на десятилетнего мальчика. Инцидент произошёл 15 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По версии следствия, во дворе дома №6 в посёлке Пионерский собака набросилась на ребёнка, который гулял на детской площадке.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Дело возбудили по статье о халатности.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, полноты и своевременности мер, принятых администрацией посёлка в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных, расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК завёл дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину в Сочи.