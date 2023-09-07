СК завёл дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину в Сочи
- РИА Новости
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Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России.
«В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю в отношении владельца собак возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК России)», — пишет ведомство.
Также сообщается, что на текущий момент правоохранители принимают меры к установлению местонахождения мужчины.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после информации о нападении стаи собак на девочку в Екатеринбурге.