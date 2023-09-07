Узнать больше

СК завёл дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину в Сочи

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения вреда здоровью по неосторожности в отношении хозяина бойцовских собак, которые напали на женщину в Сочи.
СК завёл дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину в Сочи
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России.

«В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю в отношении владельца собак возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК России)», — пишет ведомство.

Также сообщается, что на текущий момент правоохранители принимают меры к установлению местонахождения мужчины.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после информации о нападении стаи собак на девочку в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить