СК завёл дело против хозяина бойцовских собак, напавших на женщину в Сочи

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения вреда здоровью по неосторожности в отношении хозяина бойцовских собак, которые напали на женщину в Сочи.

Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России.

«В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю в отношении владельца собак возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК России)», — пишет ведомство.

Также сообщается, что на текущий момент правоохранители принимают меры к установлению местонахождения мужчины.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после информации о нападении стаи собак на девочку в Екатеринбурге.