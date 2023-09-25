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В Омской области мужчина убил брата жены и двух своих сыновей

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В посёлке Любино в Омской области 36-летний житель поругался с супругой из-за развода и из ружья застрелил 27-летнего брата жены и двух своих сыновей трёх и пяти лет.
В Омской области мужчина убил брата жены и двух своих сыновей
  • РИА Новости

После этого, по данным следствия, подозреваемый покончил с собой.

30-летней супруге удалось убежать с двумя маленькими детьми — годовалой девочкой и семилетним сыном.

Как пишет Gorod55.ru, в последнее время подозреваемый жил у матери, а вечером пришёл к супруге якобы поговорить.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве трёх человек, в том числе детей, в Омской области.

Ранее стало известно, что в Кежемском районе Красноярского края суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки топором.

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