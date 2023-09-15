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В Красноярском крае арестовали убившего шестилетнюю девочку топором мужчину

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В Кежемском районе Красноярского края суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки топором.
В Красноярском крае арестовали убившего шестилетнюю девочку топором мужчину
  • РИА Новости

Об этом информирует прокуратура Красноярского края.

Подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе до 14 ноября.

В ходе допроса он дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что девочка и её мать пришли домой к соседу, находившемуся в нетрезвом состоянии.

Через некоторое время мужчина беспричинно стал наносить рукоятью топора удары по голове девочки.

Ребёнок скончался при транспортировке в больницу.

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