В Красноярском крае арестовали убившего шестилетнюю девочку топором мужчину

В Кежемском районе Красноярского края суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки топором.

Об этом информирует прокуратура Красноярского края.

Подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе до 14 ноября.

В ходе допроса он дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что девочка и её мать пришли домой к соседу, находившемуся в нетрезвом состоянии.

Через некоторое время мужчина беспричинно стал наносить рукоятью топора удары по голове девочки.

Ребёнок скончался при транспортировке в больницу.