В Красноярском крае арестовали убившего шестилетнюю девочку топором мужчину
- РИА Новости
Об этом информирует прокуратура Красноярского края.
Подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе до 14 ноября.
В ходе допроса он дал признательные показания.
Ранее сообщалось, что девочка и её мать пришли домой к соседу, находившемуся в нетрезвом состоянии.
Через некоторое время мужчина беспричинно стал наносить рукоятью топора удары по голове девочки.
Ребёнок скончался при транспортировке в больницу.