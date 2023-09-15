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Житель Красноярского края топором убил шестилетнюю девочку

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В Красноярском крае мужчина убил топором шестилетнюю девочку.

Об этом сообщает региональный главк СК.

По данным ведомства, ребёнок вместе со своей матерью пришли домой к соседу, находившемуся в нетрезвом состоянии. Через время мужчина беспричинно стал наносить рукоятью топора удары по голове девочки.

Отмечается, что при попытке женщины оттолкнуть мужчину он стал наносить удары и ей.

По информации СК, ребёнок скончался при доставлении в Кежемскую районную больницу.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Ранее в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции.

Также в ЯНАО истязавшую ребёнка мать приговорили к трём годам условного срока.

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