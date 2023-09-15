Житель Красноярского края топором убил шестилетнюю девочку
Об этом сообщает региональный главк СК.
По данным ведомства, ребёнок вместе со своей матерью пришли домой к соседу, находившемуся в нетрезвом состоянии. Через время мужчина беспричинно стал наносить рукоятью топора удары по голове девочки.
Отмечается, что при попытке женщины оттолкнуть мужчину он стал наносить удары и ей.
По информации СК, ребёнок скончался при доставлении в Кежемскую районную больницу.
Подозреваемый задержан, расследование продолжается.
Ранее в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции.
Также в ЯНАО истязавшую ребёнка мать приговорили к трём годам условного срока.