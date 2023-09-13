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В ЯНАО истязавшую ребёнка мать приговорили к трём годам условного срока

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В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа истязавшую ребёнка мать приговорили к трём годам лишения свободы условно.
В ЯНАО истязавшую ребёнка мать приговорили к трём годам условного срока
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В ведомстве отметили, что женщина в течение двух лет наносила побои шестнадцатилетней дочери.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде трёх лет условного лишения свободы», — отметила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что городской суд Качканара приговорил 28-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей жены и троих детей, к девяти годам 15 дням отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.

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