В ЯНАО истязавшую ребёнка мать приговорили к трём годам условного срока
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
В ведомстве отметили, что женщина в течение двух лет наносила побои шестнадцатилетней дочери.
«Приговором суда виновной назначено наказание в виде трёх лет условного лишения свободы», — отметила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что городской суд Качканара приговорил 28-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей жены и троих детей, к девяти годам 15 дням отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.