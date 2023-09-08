Жителя Качканара признали виновным в покушении на убийство жены и детей
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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в Telegram.
Уточняется, что 28 июля 2022 года мужчина из-за чувства ревности облил входную дверь легковоспламеняющейся жидкостью.
«После этого поджёг дверь зажигалкой и, убедившись в возгорании входной двери, скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.
Жильцы дома и пожарное подразделение потушили возгорание.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае задержали мужчину, облившего возлюбленную кислотой на почве ревности.
Также сообщалось, что жителю Алушты назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за покушение на убийство своего четырёхлетнего ребёнка и ещё ряд преступлений в отношении бывшей жены.