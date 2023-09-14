В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции

В Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы полиции из посёлка Первомайского, — это её бывший муж.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональные управления СК и МВД России.

«Для раскрытия этого преступления была создана следственно-оперативная группа. На протяжении расследования муж потерпевшей свою вину отрицал. Следствием были получены веские основания по привлечению фигуранта в качестве подозреваемого в убийстве», — заявил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолий Надбитов.

По его словам, мужчине предъявили обвинение по трём статьям.

Со своей стороны, начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых рассказал, что в своей работе оперуполномоченные угрозыска использовали полиграф, проверяли алиби десятков лиц, устанавливали свидетелей.

«Операция по изобличению обвиняемого завершилась задержанием при силовой поддержке спецназа МВД», — добавил Горелых.

Ранее сообщалось, что в Якутии задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки. Преступление произошло 24 года назад.