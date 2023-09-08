В Якутии задержали подозреваемого в преступлении 24-летней давности

В Якутии задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки. Преступление произошло 24 года назад.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного управления МВД и следственного управления СК России.

В ведомстве отметили, что преступление произошло весной 1999 года в Кургане на территории детского сада. После подозреваемый скрылся за пределы региона и проживал в разных субъектах страны.

Он был задержан на территории Республики Саха (Якутия).

«В ходе допроса после предъявления имеющихся доказательств он дал подробные показания о совершённом преступлении», — добавили в ведомстве.

Ранее, как сообщает НСН, в пресс-службе главка МВД Ленинградской области заявили, что водитель фуры, который «по неустановленной причине» совершил наезд на группу юных велосипедисток в регионе, был допрошен в качестве подозреваемого и задержан.