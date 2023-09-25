Врач Фомичёва: неправильное питание может привести к развитию болезней сердца
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«Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний лёгких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца», — сказала врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь, неправильное питание, чрезмерное потребление насыщенных жиров и сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови и развитию атеросклероза, отметила Фомичёва.
Также, по её словам, на развитие болезней сердца влияет малоподвижный образ жизни — отсутствие регулярной физической активности и сидячая работа. Такой образ жизни способствует развитию ожирения, гипертонии и диабета.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».