Узнать больше

Врач Фомичёва: неправильное питание может привести к развитию болезней сердца

Короткая ссылка
Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичёва перечислила привычки, негативно влияющие на сердце. В их числе курение и неправильное питание.
Врач Фомичёва: неправильное питание может привести к развитию болезней сердца
  • Gettyimages.ru

«Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний лёгких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца», — сказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь, неправильное питание, чрезмерное потребление насыщенных жиров и сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови и развитию атеросклероза, отметила Фомичёва.

Также, по её словам, на развитие болезней сердца влияет малоподвижный образ жизни — отсутствие регулярной физической активности и сидячая работа. Такой образ жизни способствует развитию ожирения, гипертонии и диабета.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить