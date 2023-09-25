Диетолог Арзамасцев: постоянное чувство голода может говорить о болезнях ЖКТ

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что некоторые заболевания могут проявляться в виде постоянного чувства голода. В их числе диабет и проблемы желудочно-кишечного тракта.

При инсулинорезистентности либо развитии сахарного диабета клетки не получают достаточного питания, организм посылает сигнал о голоде, при этом почти всё, что съедает человек, откладывается в виде жировой ткани, объяснил специалист в беседе с «Москвой 24».

«Если есть какие-то нарушения секреторной функции желудочно-кишечного тракта, человеку тоже хочется есть больше обычного. Как правило, это повышенная кислотность желудка, которая сопровождается язвой, гастритом», — отметил Арзамасцев.

По его словам, ещё одна причина повышенного аппетита может крыться в нарушениях работы щитовидной железы.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.