Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли граждан на выборах

Российский лидер Владимир Путин заявил, что сегодня в России есть все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно выражать свою волю на выборах.

Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах», — отметил он.

Президент подчеркнул, что сегодня каждый гражданин может голосовать по месту жительства или по месту фактического нахождения и в удобный для этого день.

13 сентября председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области провели свои первые выборы в составе России на очень высоком профессиональном уровне.

По её словам, выборы президента России, которые запланированы на март 2024 года, могут пройти в течение нескольких дней.