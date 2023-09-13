Памфилова: новые регионы России провели свои выборы на очень высоком уровне
- РИА Новости
Об этом она сказала, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.
«По нашему общему мнению, свои первые выборы и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, и Запорожская и Херсонская области провели на очень высоком профессиональном уровне», — цитирует её ТАСС.
Она подчеркнула, что это отметили не только российские наблюдатели и другие вовлечённые в избирательный процесс лица, но и все международные эксперты.
Ранее Памфилова заявила, что сайт ЦИК подвергся трём DDoS-атакам общей продолжительностью 16 часов.