Памфилова: новые регионы России провели свои выборы на очень высоком уровне

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области провели свои первые выборы в составе России на очень высоком профессиональном уровне.

Об этом она сказала, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

«По нашему общему мнению, свои первые выборы и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, и Запорожская и Херсонская области провели на очень высоком профессиональном уровне», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что это отметили не только российские наблюдатели и другие вовлечённые в избирательный процесс лица, но и все международные эксперты.

Ранее Памфилова заявила, что сайт ЦИК подвергся трём DDoS-атакам общей продолжительностью 16 часов.